«Даллас» сравнял счёт в серии с «Калгари»

Завершился второй матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии – 1-1.



Первый гол забил американский нападающий Джо Павелски на 8-й минуте матча. Ему ассистировал соотечественник Джейсон Робертсон. Второй гол гостей забил форвард из Австрии Михаэль Раффль на 59-й минуте матча. Ему с пасами помогли Тайлер Сегин и Яни Хаканпяя.



Российский защитник хозяев Никита Задоров очков не набрал. Также очков не набрали и три российских нападающих гостей. Владислав Наместников, Александр Радулов и Денис Гурьянов отличиться в матче не сумели.