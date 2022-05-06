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«Мы сделали первый шаг в правильном направлении». Панарин — о 5:2 с «Питтсбургом»

«Мы сделали первый шаг в правильном направлении». Панарин — о 5:2 с «Питтсбургом»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (5:2) во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли 2022 года.

«Это хороший результат для нас, определённо. Мы сделали первый шаг в правильном направлении и будем продолжать следовать ему», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в прошедшем матче 30-летний россиянин стал первой звездой встречи. Он провёл на льду 19 минут и 4 секунды и, помимо заброшенной шайбы, отметился двумя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «0».

Счёт в серии ничейный — 1-1. Следующий матч состоится в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Начало – в 2:00 мск.

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