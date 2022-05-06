Мышкин: Шипачёв молод по меркам Попова и Кошечкина. Он может доминировать ещё не 1 сезон

Бывший голкипер сборной СССР Владимир Мышкин поделился мнением о форварде ЦСКА Александре Попове, голкипере «Магнитки» Василии Кошечкине и новичке «Ак Барса» — Вадиме Шипачёве.



«Согласен с решением жюри КХЛ вручить трофей самого ценного игрока плей-офф форварду ЦСКА Александру Попову? Да, полностью согласен с решением лиги. Если бы победила «Магнитка», то приз отдали бы Василию Кошечкину, тут нет никаких сомнений. Но Кубок Гагарина завоевал ЦСКА, в котором отметил бы как раз Попова. Ведь в самые сложные моменты серий с «Магниткой» и СКА Александр вёл за собой не только молодых партнёров по звену, но и всю команду. Символично, что именно он забил золотой гол плей-офф. Всё справедливо.



Кошечкин? На старте и в середине сезона Василий ушёл в тень финского конкурента Юхи Олкинуоры, о нём и в клубе, и в лиге начали подзабывать. Но это класс и это характер — Василий воспользовался отъездом легионера и одержал прежде всего психологическую победу. Психология во вратарском деле — всегда на первом месте. Молодец!



Как объяснить, что Попов доминирует в КХЛ в 41 год, а Кошечкин — в 39? Во-первых, это говорит о мастерстве и профессионализме этих игроков, как говорится, не стареют душой ветераны. Во-вторых, наверное, уровень КХЛ растёт не так быстро, как нам всем хотелось бы, у молодёжи не всегда получается подпирать опытных игроков. Нам всем здесь есть над чем задуматься — в том числе и лиге.



Возьмите, например, теперь уже экс-капитана «Динамо» Вадима Шипачёва. Ему 35, он немолод, но посмотрите, с каким запасом играет, как уверенно в КХЛ себя чувствует, как не даёт усомниться в своём лидерстве по системе «гол+пас».



Потеря мастера такого уровня — это всегда событие. Но «Динамо», видимо, оценив все обстоятельства, решило встать на новые рельсы. Или было вынуждено это сделать. Войнов — тоже системный хоккеист, универсальный защитник, 32 года — хороший возраст. Очевидно, что «Ак Барс» очень прилично укрепился.



Казань теперь — главный фаворит КХЛ? Посмотрим за другими трансферами. Но пока — да, «Ак Барс» мощно усилился. Тот же Шипачёв по меркам героев прошедшего сезона Попова и Кошечкина, в общем-то, молод, а значит, может доминировать в лиге ещё не один сезон», — цитирует Мышкина Russia-Hockey.ru.