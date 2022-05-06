Галлан: Шестёркин сделал 3-4 важных сейва в худший момент матча для «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан подвёл итоги матча с «Питтсбург Пингвинз» в рамках плей-офф НХЛ (5:2).



«Шестёркин? Он точно сделал три или четыре действительно хороших сейва в самом начале третьего периода, так что это было важно для нас, потому что это были, вероятно, худшие четыре или пять минут, которые у нас были за всю игру.



Мы должны быть лучше в обороне. Когда мы быстро действуем в защитной зоне, то мы действительно хорошая команда. Я думаю, что мы слишком много сидим в зачётной зоне и у соперника появляется слишком много шансов создать что-то.



Игра с Сидни Кросби, Джейком Гюнцелем и Брайаном Растом? Мы старались их сдерживать, они отличные игроки. Это настоящее топ-звено, против них сложно защищаться. В целом мы проделали достойную работу», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.