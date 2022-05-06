Галлан: Шестёркин сделал 3-4 важных сейва в худший момент матча для «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан подвёл итоги матча с «Питтсбург Пингвинз» в рамках плей-офф НХЛ (5:2).
«Шестёркин? Он точно сделал три или четыре действительно хороших сейва в самом начале третьего периода, так что это было важно для нас, потому что это были, вероятно, худшие четыре или пять минут, которые у нас были за всю игру.
Мы должны быть лучше в обороне. Когда мы быстро действуем в защитной зоне, то мы действительно хорошая команда. Я думаю, что мы слишком много сидим в зачётной зоне и у соперника появляется слишком много шансов создать что-то.
Игра с Сидни Кросби, Джейком Гюнцелем и Брайаном Растом? Мы старались их сдерживать, они отличные игроки. Это настоящее топ-звено, против них сложно защищаться. В целом мы проделали достойную работу», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.
- 6 мая 2022
-
09:50
-
09:35
-
09:16
-
08:44
-
08:35
-
08:23
-
07:58
-
07:52
-
06:42
-
06:19
-
06:10
-
06:01
-
05:41
-
05:41
-
05:24
-
05:20
-
04:55
-
04:46
-
04:32
-
04:31
-
04:03
-
03:05
-
02:44
-
02:38
- 5 мая 2022
-
23:36
-
23:01
-
22:37
-
22:20
-
21:43
-
21:19
-
20:45
-
20:25
-
20:05
-
19:49
-
19:40