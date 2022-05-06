На 76-м году ушёл из жизни легендарный игрок и тренер «Трактора» Николай Бец

Челябинский «Трактор» в телеграм-канале сообщил, что на 76-м году жизни скончался легендарный игрок и тренер клуба Николай Бец.



«Тяжёлая утрата. Сегодня утром на 76-м году жизни скончался Николай Бец. Он пришёл в школу «Трактор» в 12 лет и за свою карьеру провёл в команде 14 сезонов, сыграв 514 матчей и забросив 221 шайбу, что является третьим результатом в истории клуба. В 1973 году Бец был финалистом Кубка страны, а в 1977-м стал бронзовым призёром чемпионата СССР, завоевав с «Трактором» первые медали.

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Каким гениальным Бец был игроком, таким же гениальным стал и тренером, отдав всего себя школе «Трактор» и получив звание «Заслуженный тренер России». Среди его ярких команд — коллективы 1970, 1975, 1985 и 1993 годов рождения, неоднократно становившиеся чемпионами и призёрами первенств СССР и России. Среди воспитанников — Станислав Туголуков, Сергей Тертышный, Вадим Гловацкий, Виталий Ячменёв, Павел Лазарев, Андрей Кудинов и многие другие.

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Николай Филиппович навсегда останется в истории клуба как один из самых самобытных хоккеистов и тренеров со своим неповторимым стилем игры и наставничества», — говорится в сообщении клуба.