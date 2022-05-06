«Автомобилист» объявил о подписании контракта с голкипером Бобковым
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Екатеринбургский «Автомобилист» на официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Игорем Бобковым.
Отмечается, что соглашение с 31-летним россиянином рассчитано сроком на один сезон. В прошедшем сезоне Бобков выступал за казанский «Ак Барс».
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги вратарь провёл 16 встреч, отразив 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,19. В плей-офф Бобков на льду не появлялся. Ранее голкипер также выступал в КХЛ за «Адмирал» (2015-2018) и «Авангард» (2018-2021). Всего на его счету 282 матча в лиге, он отразил 92,0% бросков, пропуская в среднем 2,14 шайбы за встречу.
Отметим, что Бобков в 2009 году был выбран на драфте НХЛ клубом «Анахайм Дакс» в 3-м раунде под общим 76-м номером.
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