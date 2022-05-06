Экс-защитник «Металлурга» Хультстрём подписал контракт с шведским «Линчёпингом»

Защитник «Металлурга» Линус Хультстрём подписал контракт с шведским клубом «Линчёпинг», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что соглашение с 29-летним игроком заключено сроком на четыре года.
«Я знаю некоторых игроков в команде по прошлым выступлениям, что очень здорово. Я действительно хотел стать частью «Линчёпинга», — сообщил Хультстрём.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Хультстрём подписал контракт с подольским «Витязем». Тогда шведский защитник сыграл 57 матчей, в которых набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности «-15». Перед стартом прошедшего сезона Хультстрём перешёл в «Металлург». В регулярном чемпионате он провёл 48 встреч, записав на свой счёт 28 (4+24) результативных баллов при коэффициенте полезности «-2». В плей-офф он сыграл семь матчей, в которых отдал две передачи.
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