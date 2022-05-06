«Он сыграл хорошо, но «Вашингтон» провёл плохой третий период». Лавиолетт — о Самсонове
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру российского голкипера клуба Ильи Самсонова во втором матче плей-офф Кубка Стэнли 2022 года с «Флоридой Пантерз» (1:5).
«Я думаю, что он вышел и сыграл хорошо, но в целом команда провела плохой третий период», — приводит слова Лавиолетта TSN.
Напомним, по окончании второго периода голкипер «Кэпиталз» Витек Ванечек был заменён на Самсонова. Чех отразил 14 бросков в створ ворот, пропустив пять шайб. Самсонов за 20 проведённых минут совершил 17 сейвов, не пропустив ни одной шайбы. Этот матч стал первым для него в плей-офф НХЛ 2022 года.
Счёт в серии между «Вашингтоном» и «Флоридой» — 1-1. Следующий матч состоится завтра, 7 мая. Начало — в 20:00 мск.
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