Плющев: трансферы делают «Ак Барс» фаворитом сезона? Вся борьба на рынке ещё впереди

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о трансферной кампании «Ак Барса».



«Не вижу здесь чего-то экстраординарного. Было ясно, Шипачёв и Войнов покинут «Динамо» и перейдут в топ-клуб. Понятно, что не куда-нибудь во вторую восьмёрку Запада или Востока КХЛ. Знарок собирает игроков, которых он знает, с которыми он работал, он на них рассчитывает. Наверное, рассчитывает на Шипачёве построить игру в большинстве, и Войнов будет в этой же компании. Задачи у «Ак Барса» высокие на следующий сезон. Больше не хотят быть просто участниками плей-офф. Хотят выиграть Кубок Гагарина, поэтому берут игроков, на которых рассчитывает Знарок.



Уже можно говорить, что данные трансферы делают «Ак Барс» одним из фаворитов следующего сезона? Трансферная кампания только начинается. Я читал заявление, что СКА будет брать топовых игроков. Вся борьба на рынке ещё впереди. Думаю, что и обладатель Кубка Гагарина ЦСКА тоже возьмёт серьёзных игроков, которые будут соответствовать статусу чемпиона. Уступать «Ак Барсу» Кубок Гагарина никто в следующем сезоне не будет. Просто эти лидеры «Динамо» (Войнов и Шипачев) на слуху, поэтому сейчас этому придаётся такое большое значение. Но это ещё не конец трансферной кампании, не точка и даже не запятая.



По всей видимости, «Ак Барс» очень хочет себе вернуть Кубок Гагарина. И я думаю, работает не на длительную перспективу, а на краткосрочную ретроспективу, то есть сезон – два сезона, а остальное уже детали. Болельщик ждёт побед ярких, и не просто в гладком календаре, а в финале Кубка Гагарина.



«Ак Барс» делает ставку на опытных, довольно возрастных хоккеистов. При таких вводных нужен «Ак Барсу» ещё один возрастной игрок в лице, например, Радулова? Радулов имеет такую игровую харизму, что может помочь «Ак Барсу» и любому другому клубу КХЛ. Саша всегда был среди ведущих игроков и тянул команды за собой. Если на него положил глаз «Ак Барс», значит, есть основания», — цитирует Плющева «Татар-информ».