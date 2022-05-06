«Салават Юлаев» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Тимкиным

Уфимский «Салават Юлаев» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с нападающим Евгением Тимкиным.



Отмечается, что срок действия контракта – два сезона. В прошедшем сезоне 31-летний форвард выступал за СКА. На его счету 29 встреч в регулярке, он набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «0». В плей-офф Тимкин провёл 10 встреч, не набрав результативных баллов. Всего на его счету 725 матчей в лиге, в которых он набрал 167 (88+79) очков. В составе «Металлурга» он дважды выигрывал Кубок Гагарина (2014, 2016).



«В принципе, переговоры проходили в штатном режиме. Виктор Козлов позвонил и спросил, хотел бы я переехать в Уфу. Я согласился, а все остальные действия уже проводил агент с руководством «Салавата Юлаева».



Я хорошо знаю Виктора Николаевича, знаю его требования. Его участие сыграло большую роль в моём переходе. Главный тренер, в принципе, обрисовал мою роль. Будем играть в быстрый, агрессивный хоккей, создавать больше трафика на пятаке, быстро переходить из обороны в атаку. Ещё одна роль — помогать молодым ребятам, поддерживать, чтобы им проще было играть, и при надобности заступиться за них.



Когда играл за «Металлург», часто встречались с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф, много матчей проводили. Конечно, сумасшедшая поддержка на «Уфа-Арене» не забывается. Это чувствовалось всегда. Думаю, что всё продолжится в том же духе – также нас будут поддерживать.



Какими качествами должна обладать чемпионская команда? Она прежде всего должна быть сплочённой. Если коллектив хороший, слаженный, если все выкладываются на сто процентов, если друг за друга работают, то тогда такую команду неимоверно тяжело победить. Только команды, сплочённые единой целью, выигрывают кубки», — заявил Тимкин.