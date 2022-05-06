«Неважно, какой счёт — 0:1 или 0:10». Овечкин поделился эмоциями от поражения от «Флориды»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после поражения во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (1:5).
«Мы знали, что это будет тяжёлая, долгая серия. Теперь мы едем домой… Мы ничего не можем сделать прямо сейчас — просто идём дальше, пытаемся забыть об этом. Неважно, какой счёт — 0:1 или 0:10, мы всё равно проиграли», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.
Напомним, за гостей в этом матче единственный гол забил Никлас Бекстрём с передачи российского нападающего Александра Овечкина. За хозяев же забивали Аарон Экблад, Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Антон Лунделль и Картер Вераге. Первая встреча завершилась победой «Вашингтона» — 4:2.
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