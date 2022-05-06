Игрокам «Тампы» запрещено пользоваться социальными сетями во время плей-офф НХЛ
Поделиться
Североамериканский журналист The Athletic Джо Смит на своей странице в «Твиттере» рассказал об одном из правил в клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг» на время плей-офф. Игрокам не разрешается пользоваться социальными сетями.
«Джон Купер (главный тренер «Тампы». — Прим. «Чемпионата») сказал, что для устранения «внешнего шума» они обязали игроков держаться подальше от социальных сетей во время нескольких последних розыгрышей плей-офф. Устраните отвлекающие факторы. Приберегите это для парада в конце. «Всегда имейте под рукой колоду карт», — говорится в сообщении.
Напомним, «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах. В текущем плей-офф в первом раунде «молнии» играют с «Торонто Мэйпл Лифс», сейчас в серии ничья — 1-1.
Комментарии
- 6 мая 2022
-
18:00
-
17:51
-
17:45
-
17:18
-
16:57
-
16:29
-
16:00
-
15:22
-
14:53
-
14:08
-
13:54
-
13:22
-
12:59
-
12:22
-
11:40
-
11:16
-
10:46
-
10:30
-
10:21
-
09:50
-
09:35
-
09:16
-
08:44
-
08:35
-
08:23
-
07:58
-
07:52
-
06:42
-
06:19
-
06:10
-
06:01
-
05:41
-
05:41
-
05:24
-
05:20
Партнерский контент