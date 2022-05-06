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Игрокам «Тампы» запрещено пользоваться социальными сетями во время плей-офф НХЛ

Игрокам «Тампы» запрещено пользоваться социальными сетями во время плей-офф НХЛ
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Североамериканский журналист The Athletic Джо Смит на своей странице в «Твиттере» рассказал об одном из правил в клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг» на время плей-офф. Игрокам не разрешается пользоваться социальными сетями.

«Джон Купер (главный тренер «Тампы». — Прим. «Чемпионата») сказал, что для устранения «внешнего шума» они обязали игроков держаться подальше от социальных сетей во время нескольких последних розыгрышей плей-офф. Устраните отвлекающие факторы. Приберегите это для парада в конце. «Всегда имейте под рукой колоду карт», — говорится в сообщении.

Напомним, «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах. В текущем плей-офф в первом раунде «молнии» играют с «Торонто Мэйпл Лифс», сейчас в серии ничья — 1-1.

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