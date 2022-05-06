Панарин — первый за шесть лет игрок «Рейнджерс», набравший три очка в матче плей-офф НХЛ

30-летний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (5:2).
Как отмечает пресс-служба НХЛ, россиянин стал первым игроком «Рейнджерс» за шесть лет, набравшим три очка во встрече плей-офф. В последний раз игрок «рейнджеров» набирал столько же в первом раунде плей-офф 2016 года, когда Джей Ти Миллер отдал три результативные передачи.
Кроме того, для Панарина этот матч стал третьим в плей-офф, в котором он набирает три очка, и, соответственно, первым в форме «Рейнджерс»,
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 1-1.
- 6 мая 2022
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