Кейл Макар повторил рекорд «Колорадо» по числу победных голов в плей-офф среди защитников
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар забросил победную шайбу в овертайме второго матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:1, 2-0).
Как отмечает пресс-служба НХЛ, хоккеист «лавин» забил свой четвёртый победный гол в карьере в плей-офф. Макар повторил рекорд «Колорадо» по этому показателю для защитников. Ранее такого же результата добился латвийский игрок обороны Сандис Озолиньш.
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1. Первая встреча между командами завершилась победой хозяев со счётом 7:2.
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