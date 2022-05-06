Кейл Макар повторил рекорд «Колорадо» по числу победных голов в плей-офф среди защитников

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар забросил победную шайбу в овертайме второго матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:1, 2-0).

Как отмечает пресс-служба НХЛ, хоккеист «лавин» забил свой четвёртый победный гол в карьере в плей-офф. Макар повторил рекорд «Колорадо» по этому показателю для защитников. Ранее такого же результата добился латвийский игрок обороны Сандис Озолиньш.

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1. Первая встреча между командами завершилась победой хозяев со счётом 7:2.