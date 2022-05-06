СКА обменял права на Мельничука в «Сочи», получив Михаила Бердина и Ивана Морозова

Хоккейные клубы «Сочи» и СКА провели обмен правами на хоккеистов, сообщается в официальном телеграм-канале сочинцев.
ХК «Сочи» приобрёл права на голкипера Алексея Мельничука. Клуб из Санкт-Петербурга получил права на вратаря Михаила Бердина и нападающего Ивана Морозова.
Отметим, что 23-летний вратарь Алексей Мельничук в нынешнем сезоне сменил систему «Сан-Хосе Шаркс» на «Тампа-Бэй Лайтнинг». На его счету шесть матчей в ECHL за «Орландо Солар Беарз». Кроме того, он провёл 31 встречу в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда». В нынешнем сезоне Мельничук принял участие в трёх матчах за «Сан-Хосе» в НХЛ, в двух из которых выходил в старте. Он отразил 86,4% бросков, пропуская в среднем 5,05 шайбы за матч.
Бердин также выступает в Северной Америке, играя за фарм-клуб «Виннипег Джетс». Морозов подписал контракт с «Вегас Голден Найтс»
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