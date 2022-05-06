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Стал известен состав сборной России на матч с Беларусью на турнире в Санкт-Петербурге

Стал известен состав сборной России на матч с Беларусью на турнире в Санкт-Петербурге
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Сегодня, 6 мая, в Санкт-Петербурге на арене «Юбилейный» состоится второй матч товарищеского турнира St. Petersburg Cup. В этой встрече сыграют сборная России и Беларусь. Начало матча — в 19:00 мск.

Стал известен состав российской команды:

Николаев (Третьяк);
Телегин – Кирсанов, Тертышный – Сафонов – Хайруллин;
Мисюль – Коромыслов, Чибриков – Хуснутдинов – Свечков;
Морозов – Анисимов, Башкиров – Алалыкин – Пустозёров;
Смирнов, Кабуш – Гуслистов – Коробкин; Кровяков.

Напомним, вчера, 5 мая, национальная сборная России по хоккею одержала победу над молодёжной командой в рамках первого матча на турнире St. Petersburg Cup со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). Встреча прошла на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

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