Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Florida Hockey Now: Овечкин донимал Бобровского, но Боб посмеялся последним

Florida Hockey Now: Овечкин донимал Бобровского, но Боб посмеялся последним
Комментарии

Издание Florida Hockey Now прокомментировало отношения между российскими игроками Александром Овечкиным и Сергеем Бобровским в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Флоридой Пантерз» (1-1).

«Гол Бекстрёма во втором матче позволил Овечкину ещё раз подонимать Бобровского — как он делает всю серию, – но Боб посмеялся последним», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, завершился второй матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

Новость по теме
Clutch Points — о голе Кузнецова: Овечкин испепелил взглядом Бобровского
Новость по теме
Овечкин поделился ожиданиями от противостояния с «Флоридой» и Сергеем Бобровским
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022