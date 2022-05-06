Florida Hockey Now: Овечкин донимал Бобровского, но Боб посмеялся последним

Издание Florida Hockey Now прокомментировало отношения между российскими игроками Александром Овечкиным и Сергеем Бобровским в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Флоридой Пантерз» (1-1).
«Гол Бекстрёма во втором матче позволил Овечкину ещё раз подонимать Бобровского — как он делает всю серию, – но Боб посмеялся последним», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, завершился второй матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
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