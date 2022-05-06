Экс-вратарь СКА Сергей Черкас оценил возможное возвращение Алексея Мельничука в КХЛ.



«В принципе в СКА он играл достаточно неплохо. Да, он немного играл в КХЛ: не было возможностей – было достаточно много других вратарей. Но он играл в Высшей лиге и в общем-то подавал надежды. Потом выезд его в США, в системе «Сан-Хосе» он был. В принципе мне кажется, что он вообще зря туда поехал – можно было добиваться роста и прогресса здесь.



Как у него сложится здесь? Мне кажется, что на сегодняшний день вообще российский вратарь – это достаточно ценное приобретение. Их не так много, и судя по тем движениям, которые происходят по лиге… «Витязь» расстаётся с Ежовым – Ежова тут же берут в «Салават Юлаев»; Бочарова, воспитанника московского «Динамо», тут же хватает «Локомотив». Всё это говорит о том, что любой российский вратарь в сегодняшней ситуации очень важен.



Каковы его перспективы в «Сочи»? Я думаю, что это для него очень хорошая возможность действительно немного перезагрузиться в своей карьере и начать доказывать, начать играть на хорошем уровне. В «Сочи» хорошая команда, молодая, и он ещё в молодом возрасте. Я думаю, что у него будет достаточно игровой практики для того, чтобы он мог расти и вырасти в хорошего вратаря. Он и техничный, и как человек очень порядочный во всех отношениях. Мне кажется, ему по силам закрепиться и показать хороший уровень», – сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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