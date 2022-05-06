Кросби — второй среди действующих игроков, забивший 70+ голов в плей-офф. Первый — Овечкин

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил шайбу во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».



Как отмечает пресс-служба НХЛ, для канадского форварда этот гол стал 70-м в плей-офф. 34-летний Кросби — второй хоккеист среди действующих игроков, добравшийся до этой отметки. Раньше него этой отметки достиг российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 71 гол в плей-офф.



Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 1-1.