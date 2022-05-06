Бобровский прокомментировал поведение Овечкина в первых двух матчах серии

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поведение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во второй встрече первого раунда плей-офф НХЛ (5:1, 1-1). Нападающий «столичных» второй матч подряд разговорами пытается выбить вратаря из равновесия.
«Я в этом не участвую, стараюсь оставаться в своей зоне. Да, разговоры есть, я их слышу, но не вступаю в них. Говорить — это не моё дело», — сказал Бобровский.
Напомним, во втором матче 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1. Российский голкипер Сергей Бобровский был признан третьей звездой матча. Россиянин совершил 26 сейвов.
- 6 мая 2022
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