Просветов: в США все говорят, что Овечкин догонит Гретцки, что он лучший снайпер в истории

Вратарь системы «Аризоны Койотс» Иван Просветов поделился мнением о российских хоккеистах Александре Овечкине и Кирилле Капризове, а также рассказал об отношении к ним в Северной Америке.
«В Северной Америке все говорят, что Овечкин в порядке и догонит Гретцки, с его броском тяжело этого не сделать (смеётся). Кого ни спросишь, каждый здесь скажет, что Александр — лучший снайпер в истории. Овечкин постоянно забивает, и даже ребята из других команд в раздевалке говорят, насколько человек хорош. Но и про остальных ребят, того же Капризова, тоже рассуждают.
Почему тяжело играть против Овечкина и Капризова с вратарской точки зрения? У Овечкина потрясающие броски. Чтобы отражать их, надо занимать хорошую высоту в воротах, сокращать угол обстрела и пытаться блокировать, потому что реагировать на такую пулю довольно тяжело. Овечкин — один из лучших, если не лучший игрок в истории хоккея. По Капризову, если честно, не знаю. Он такой игрок, что забивает в разных ситуациях и к тому же является дриблёром, поэтому от него ещё стоит ожидать пасов.
Вообще оба нашли свои команды, которые им доверяют большинство. Там они много забивают. У каждого отличные партнёры: Овечкин играет с Бекстрёмом и Кузнецовым, а Капризов выступает с хорошим плеймейкером Цуккарелло. Это помогает их успеху, но самое главное, что они очень талантливые», — приводит слова Просветова Metaratings.
- 6 мая 2022
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