Легендарный вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением об Игоре Шестёркине

Легенда «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением о 26-летнем российском голкипере команды Игоре Шестёркине.

«Уровень, который он сохраняет в этом сезоне, невероятен. Мы почти не видим, чтобы Шести совершал ошибки. Психологически он выглядит очень уверенным, на своём месте. Он очень хорошо читает игру, знает, когда выходить на бросок, когда отойти назад. Шести очень терпелив на льду, читает все ситуации. Его совокупность качеств: умение держать свой уровень, психология, техника… Это просто невероятно», — приводит слова Лундквиста официальный русскоязычный телеграм-канал НХЛ.

Напомним, за первые два матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1-1) Шестёркин отразил 118 бросков.