Малкин попал под сокрушительный силовой приём 102-килограммового Ривза. Видео

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин попал под сокрушительный силовой приём форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Райана Ривза в ходе второго матча первого раунда плей-офф НХЛ.
Форвард «пингвинов» выводил шайбу из своей зоны и уже успел отдать передачу, но после этого хоккеист «рейнджеров» применил против него мощный силовой приём. Малкин от столкновения полетел в борт.
Отметим, что вес Ривза составляет 102 кг, а рост — 185 см. Антропометрические данные Малкина — 88 кг и 192 см.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 1-1. Малкин очков не набрал и закончил матч с показателем полезности «-1».
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