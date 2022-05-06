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Сборная России по хоккею обыграла Беларусь во втором матче на St. Petersburg Cup

Сборная России по хоккею обыграла Беларусь во втором матче на St. Petersburg Cup
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Национальная сборная России по хоккею одержала победу во втором матче на St. Petersburg Cup с командой Беларуси со счётом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

St. Petersburg Cup. St. Petersburg Cup
06 мая 2022, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Беларусь
1:0 Хайруллин (Тертышный, Сафонов) – 03:19 (5x5)   2:0 Хуснутдинов (Морозов, Чибриков) – 07:59 (5x5)   3:0 Пустозёров (Алалыкин, Анисимов) – 10:40 (5x5)

На четвёртой минуте Марат Хайруллин вывел сборную России вперёд. На восьмой минуте Марат Хуснутдинов увеличил преимущество российской команды. На 11-й минуте Алексей Пустозёров в третий раз поразил ворота Алексея Колосова, защищавшего ворота белорусской сборной.

Напомним, в St. Petersburg Cup участие также принимает молодёжная сборная России. Завтра, 7 мая, белорусская команда сыграет с российской молодёжкой. Стартовое вбрасывание — в 16:00 по московскому времени. В первом матче турнира взрослая сборная России обыграла молодёжку со счётом 4:2.

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