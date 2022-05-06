Пётр Кочетков начнёт третий матч серии с «Бостоном» с первых минут

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что российский голкипер команды Пётр Кочетков начнёт третью встречу серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» в старте. Об этом сообщил журналист Уолт Рафф на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Пётр Кочетков вынужденно вышел на замену Антти Раанте во второй встрече (5:2, 2-0). Он отразил 30 бросков из 32.



Кочетков дебютировал за «Каролину» в заключительных встречах регулярного чемпионата НХЛ. Он успел провести три матча, в которых отражал 90,2% бросков, пропуская в среднем 2,42 шайбы за игру. Примечательно, что он одержал победу в каждой из четырёх встреч, в которых он появлялся на льду.

Третья встреча серии плей-офф НХЛ состоится в ночь с 6 на 7 мая.