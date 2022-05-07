Илья Любушкин набрал первое в карьере очко в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит третий матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
На момент написания новости проходил второй период. Счёт матче 3:0 в пользу гостей. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей. Для него это первое очко в карьере в плей-офф НХЛ. Всего на его счету три матча в плей-офф НХЛ.
На данный момент счёт в серии 1-1.
Напомним, первый матч завершился разгромной победой «Торонто» со счётом 5:0. Во втором матче «Тампа» одержала победу со счётом 5:3.
Регулярный чемпионат «Тампа» завершила на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 110 очков. «Торонто», в свою очередь, финишировал на третьем месте, набрав 115 очков.
- 7 мая 2022
-
04:27
-
04:01
- 6 мая 2022
-
23:58
-
23:29
-
23:13
-
23:05
-
22:42
-
22:22
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:46
-
21:35
-
21:22
-
21:15
-
21:05
-
20:48
-
20:23
-
20:00
-
19:40
-
19:18
-
19:00
-
18:40
-
18:31
-
18:20
-
18:00
-
17:51
-
17:45
-
17:18
-
16:57
-
16:29
-
16:00
-
15:22
-
14:53
-
14:08