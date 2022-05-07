Илья Любушкин набрал первое в карьере очко в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит третий матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходил второй период. Счёт матче 3:0 в пользу гостей. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей. Для него это первое очко в карьере в плей-офф НХЛ. Всего на его счету три матча в плей-офф НХЛ.

На данный момент счёт в серии 1-1.

Напомним, первый матч завершился разгромной победой «Торонто» со счётом 5:0. Во втором матче «Тампа» одержала победу со счётом 5:3.

Регулярный чемпионат «Тампа» завершила на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 110 очков. «Торонто», в свою очередь, финишировал на третьем месте, набрав 115 очков.