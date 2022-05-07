Во время матча «Бостон» — «Каролина» на сотрудника арены упало стекло

В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Каролину Харрикейнз».



Во второй половине второго периода игра была прервана из-за того, что на сотрудника арены упало стекло в штрафном боксе. Через несколько минут встречу продолжили.



На момент написания новости идёт третий период. «Бостон» ведёт со счётом 4:1. У хозяев льда отличились Чарли Койл, Брэд Маршан, Давид Пастрняк и Тейлор Холл. У «Каролины» шайбу забросил Винсент Трочек.

В матче принимают участие два российских игрока «Каролины» — вратарь Пётр Кочетков и нападающий Андрей Свечников.

Напомним, что «Каролина» выиграла первые две игры (5:1, 5:2).