Во время матча «Бостон» — «Каролина» на сотрудника арены упало стекло
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В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Каролину Харрикейнз».
Во второй половине второго периода игра была прервана из-за того, что на сотрудника арены упало стекло в штрафном боксе. Через несколько минут встречу продолжили.
На момент написания новости идёт третий период. «Бостон» ведёт со счётом 4:1. У хозяев льда отличились Чарли Койл, Брэд Маршан, Давид Пастрняк и Тейлор Холл. У «Каролины» шайбу забросил Винсент Трочек.
В матче принимают участие два российских игрока «Каролины» — вратарь Пётр Кочетков и нападающий Андрей Свечников.
Напомним, что «Каролина» выиграла первые две игры (5:1, 5:2).
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