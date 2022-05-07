«Бостон» обыграл «Каролину» и сократил отставание в серии плей-офф Кубка Стэнли

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Первыми отличились гости. Шайбу в свой актив на 10-й минуте записал Винсент Трочек. В конце первого периода счёт сравнял Чарли Койл. Во втором периоде у «Бостона» отличились Брэд Маршан и Давид Пастрняк. В третьем периоде забил форвард хозяев Тейлор Холл, а итоги матча подвёл защитник гостей Джейккоб Славин.
Российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков отразил 24 броска. Нападающий Андрей Свечников провёл на льду 17 минут и 43 секунды.
После трёх игр «Каролина» ведёт в серии со счётом 2:1. Следующий матч пройдёт в Бостоне 8 мая. Начало — 19:30 мск.
- 7 мая 2022
-
05:20
-
05:19
-
04:55
-
04:27
-
04:01
- 6 мая 2022
-
23:58
-
23:29
-
23:13
-
23:05
-
22:42
-
22:22
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:46
-
21:35
-
21:22
-
21:15
-
21:05
-
20:48
-
20:23
-
20:00
-
19:40
-
19:18
-
19:00
-
18:40
-
18:31
-
18:20
-
18:00
-
17:51
-
17:45
-
17:18
-
16:57
-
16:29
-
16:00