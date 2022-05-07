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«Бостон» обыграл «Каролину» и сократил отставание в серии плей-офф Кубка Стэнли

«Бостон» обыграл «Каролину» и сократил отставание в серии плей-офф Кубка Стэнли
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Первыми отличились гости. Шайбу в свой актив на 10-й минуте записал Винсент Трочек. В конце первого периода счёт сравнял Чарли Койл. Во втором периоде у «Бостона» отличились Брэд Маршан и Давид Пастрняк. В третьем периоде забил форвард хозяев Тейлор Холл, а итоги матча подвёл защитник гостей Джейккоб Славин.

Российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков отразил 24 броска. Нападающий Андрей Свечников провёл на льду 17 минут и 43 секунды.

После трёх игр «Каролина» ведёт в серии со счётом 2:1. Следующий матч пройдёт в Бостоне 8 мая. Начало — 19:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Трочек (Смит) – 09:17 (5x5)   1:1 Койл (Дебраск) – 17:16 (4x5)   2:1 Маршан (Бержерон) – 25:41 (5x5)   3:1 Пастрняк (Маршан, Койл) – 34:53 (5x4)   4:1 Холл (Пастрняк, Маршан) – 44:08 (5x4)   4:2 Славин – 51:30 (5x5)
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