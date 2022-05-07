«Бостон» обыграл «Каролину» и сократил отставание в серии плей-офф Кубка Стэнли

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



Первыми отличились гости. Шайбу в свой актив на 10-й минуте записал Винсент Трочек. В конце первого периода счёт сравнял Чарли Койл. Во втором периоде у «Бостона» отличились Брэд Маршан и Давид Пастрняк. В третьем периоде забил форвард хозяев Тейлор Холл, а итоги матча подвёл защитник гостей Джейккоб Славин.



Российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков отразил 24 броска. Нападающий Андрей Свечников провёл на льду 17 минут и 43 секунды.



После трёх игр «Каролина» ведёт в серии со счётом 2:1. Следующий матч пройдёт в Бостоне 8 мая. Начало — 19:30 мск.