Капризов отметился заброшенной шайбой по ходу матча «Сент-Луис» — «Миннесота»

В эти минуты проходит третий матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной Лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Миннесотой Уайлд» в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр». На третьей минуте первого периода шайбу на свой счёт записал 25-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Нападающему ассистировал американец Райан Хартман.

Теперь на счету Кирилла Капризова десять встреч за карьеру в Кубке Стэнли, шесть заброшенных шайб и одна результативная передача. Всего за карьеру в НХЛ Кирилл принял участие в 137 матчах, набрав в них 163 (78+85) очков.

Также напоним, в прошлой встрече между этими командами Кирилл Капризов записал на свой счёт хет-трик, который стал первым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.