Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Михеева помог «Торонто» выйти вперёд в серии с «Тампой»

Дубль Михеева помог «Торонто» выйти вперёд в серии с «Тампой»
Комментарии

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершился третий матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.

За хозяев забивали Росс Колтон и Ондржей Палат. На счету российского защитника Михаила Сергачёва одна голевая передача.

У победителей забивали россиянин Илья Михеев (дважды), Морган Райлли, Колин Блэквелл и Давид Кемпф. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей. Он ассистировал Колину Блэквеллу Для россиянина это первое очко в карьере в плей-офф НХЛ. Всего на его счету три матча в плей-офф НХЛ.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Торонто».

Напомним, первый матч завершился разгромной победой «Торонто» со счётом 5:0. Во втором матче «Тампа» одержала победу со счётом 5:3.

Регулярный чемпионат «Тампа» завершила на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 110 очков. «Торонто», в свою очередь, финишировал на третьем месте, набрав 115 очков.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Бантинг, Марнер) – 04:54 (5x4)   0:2 Блэквелл (Любушкин, Энгвалль) – 09:44 (5x5)   0:3 Кемпф – 25:52 (5x5)   1:3 Колтон (Сергачёв, Палат) – 31:03 (5x4)   2:3 Палат (Киллорн, Макдона) – 45:43 (5x5)   2:4 Михеев (Энгвалль) – 58:20 (en)   2:5 Михеев (Энгвалль) – 59:55 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022