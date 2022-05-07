Дубль Михеева помог «Торонто» выйти вперёд в серии с «Тампой»

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершился третий матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.



За хозяев забивали Росс Колтон и Ондржей Палат. На счету российского защитника Михаила Сергачёва одна голевая передача.



У победителей забивали россиянин Илья Михеев (дважды), Морган Райлли, Колин Блэквелл и Давид Кемпф. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей. Он ассистировал Колину Блэквеллу Для россиянина это первое очко в карьере в плей-офф НХЛ. Всего на его счету три матча в плей-офф НХЛ.



На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Торонто».



Напомним, первый матч завершился разгромной победой «Торонто» со счётом 5:0. Во втором матче «Тампа» одержала победу со счётом 5:3.



Регулярный чемпионат «Тампа» завершила на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 110 очков. «Торонто», в свою очередь, финишировал на третьем месте, набрав 115 очков.