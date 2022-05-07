Капризов помог «Миннесоте» установить клубный рекорд в матче плей-офф

В эти минуты проходит третий матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Миннесотой Уайлд» в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр». На третьей минуте первого периода шайбу на свой счёт записал 25-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.



Этот гол помог команде россиянина обновить свой рекорд. Первые два гола «Миннесота» забила за 2 минуты и 18 секунд. Этот результат стал самым быстрым за всю историю матчей плей-офф клуба. Ранее рекорд по скорости забивания первых двух голов в матче плей-офф составлял 5 минут и 16 секунд. Он был установлен в 2016 году.



Теперь на счету Кирилла Капризова 10 встреч за карьеру в Кубке Стэнли, шесть заброшенных шайб и одна результативная передача. Всего за карьеру в НХЛ Кирилл принял участие в 137 матчах, набрав в них 163 (78+85) очка.



Также напомним, в прошлой встрече между этими командами Кирилл Капризов записал на свой счёт хет-трик, который стал первым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.