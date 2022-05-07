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Два очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Сент-Луис»

Два очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Сент-Луис»
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Завершился третий матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги в котором «Сент-Луис Блюз» в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 5:1.

В составе «Сент-Луиса» забитыми шайбами отметились Джордан Гринвей, Матс Цуккарелло, Йоэль Эрикссон Эк, Юнас Бродин а также Кирилл Капризов, на счету которого в этом матче также была голевая передача.

Теперь на счету Капризова десять встреч за карьеру в Кубке Стэнли, шесть заброшенных шайб и две результативных передачи.

У хозяев единственный гол на свой счёт записал Райан О'Райлли.

Таким образом, «Миннесота» повела в серии 2-1.

Следующий матч между командами состоится опять в Сент-Луисе в воскресенье, 8 мая, в 23:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Гринвей (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 00:39 (5x5)   0:2 Капризов (Хартман) – 02:18 (5x5)   0:3 Цуккарелло (Капризов, Сперджен) – 27:44 (5x5)   0:4 Эрикссон Эк (Фолиньо) – 40:22 (5x5)   1:4 О'Райлли (Парэйко) – 42:17 (5x4)   1:5 Бродин (Хартман) – 52:31 (en)
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