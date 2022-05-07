Два очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Сент-Луис»

Завершился третий матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги в котором «Сент-Луис Блюз» в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 5:1.
В составе «Сент-Луиса» забитыми шайбами отметились Джордан Гринвей, Матс Цуккарелло, Йоэль Эрикссон Эк, Юнас Бродин а также Кирилл Капризов, на счету которого в этом матче также была голевая передача.
Теперь на счету Капризова десять встреч за карьеру в Кубке Стэнли, шесть заброшенных шайб и две результативных передачи.
У хозяев единственный гол на свой счёт записал Райан О'Райлли.
Таким образом, «Миннесота» повела в серии 2-1.
Следующий матч между командами состоится опять в Сент-Луисе в воскресенье, 8 мая, в 23:30 мск.
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