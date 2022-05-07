Э. Кейн обошёл Капризова в гонке снайперов плей-офф НХЛ, выйдя на первое место

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн стал автором трёх заброшенных шайб в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Лос-Анджелес Кингз» (8:2).
30-летний нападающий обогнал в гонке снайперов плей-офф Национальной хоккейной лиги российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, выйдя на чистое первое место с пятью шайбами. На счету хоккеиста «дикарей» четыре гола. Отметим, что 25-летний россиянин отметился голом в матче с «Сент-Луис Блюз» (5:1).
Также Кейн делит первое место в гонке бомбардиров с Митчеллом Марнером («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннором Макдэвидом («Эдмонтон»), у всех трёх игроков по шесть результативных очков.
Следующий матч серии между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном» состоится в понедельник, 9 мая, в Лос-Анджелесе. Начало — в 5:00 мск.
- 7 мая 2022
-
09:23
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:31
-
08:31
-
08:25
-
08:04
-
07:43
-
07:21
-
07:01
-
06:23
-
05:20
-
05:19
-
04:55
-
04:27
-
04:01
- 6 мая 2022
-
23:58
-
23:29
-
23:13
-
23:05
-
22:42
-
22:22
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:46
-
21:35
-
21:22
-
21:15
-
21:05
-
20:48
-
20:23
-
20:00
-
19:40