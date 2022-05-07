Э. Кейн обошёл Капризова в гонке снайперов плей-офф НХЛ, выйдя на первое место

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн стал автором трёх заброшенных шайб в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Лос-Анджелес Кингз» (8:2).



30-летний нападающий обогнал в гонке снайперов плей-офф Национальной хоккейной лиги российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, выйдя на чистое первое место с пятью шайбами. На счету хоккеиста «дикарей» четыре гола. Отметим, что 25-летний россиянин отметился голом в матче с «Сент-Луис Блюз» (5:1).



Также Кейн делит первое место в гонке бомбардиров с Митчеллом Марнером («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннором Макдэвидом («Эдмонтон»), у всех трёх игроков по шесть результативных очков.



Следующий матч серии между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном» состоится в понедельник, 9 мая, в Лос-Анджелесе. Начало — в 5:00 мск.