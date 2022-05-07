Флёри вышел на третье место в истории НХЛ по количеству побед в плей-офф среди вратарей

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:1. Встреча состоялась в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр».



Победа в игре стала важной статистической вехой в карьере голкипера «дикарей» Марка-Андре Флёри. В его активе теперь 92 победы в 165 матчах в плей-офф за карьеру, благодаря чему он догнал Гранта Фюра (92 победы в 150 матчах), разделив с ним третье место в истории НХЛ. Выше идут только Патрик Руа (151 победа в 247 матчах) и Мартин Бродо (113 в 205).



В прошедшей встрече Флёри отразил 29 из 30 бросков по воротам.



Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Миннесоты». Следующий матч между командами состоится опять в Сент-Луисе в воскресенье, 8 мая, в 23:30 мск.