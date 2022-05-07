Капризов вышел на второе место по победным голам в истории клуба в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в третьем матче 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» принимал «Миннесоту». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 5:1.

Таким образом, данная шайба, ставшая для него второй, позволила Капризову выйти на второе место по победным голам в истории «Миннесоты» в плеф-офф НХЛ. По две шайбы, помимо Кирилла, на своём счету имеют Микаэль Гранлунд, Микко Койву, Уэс Уолз, а также Чарли Койл. Первое место по данному показателю занимает Нино Нидеррайтер, на его счету три победные шайбы.

Напомним, на счету Капризова 10 встреч за карьеру в Кубке Стэнли, шесть заброшенных шайб и две результативные передачи.