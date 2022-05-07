Кирилл Капризов — первая звезда матча «Сент-Луис» — «Миннесота»

Завершился третий матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 5:1.



Российский нападающий Кирилл Капризов признан первой звездой матча. На его счету гол и голевая передача. Вторым стал Марк-Андре Флёри, который сделал 29 сейвов. Третье место за Йоэлем Эрикссоном Эком. Он заработал 2 (1+1) очка.



В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Джордан Гринвей, Матс Цуккарелло, Йоэль Эрикссон Эк, Юнас Бродин, а также Кирилл Капризов, на счету которого в этом матче также была голевая передача.

У хозяев единственный гол на свой счёт записал Райан О'Райлли.



Таким образом, «Миннесота» повела в серии 2-1.