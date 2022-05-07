Кирилл Капризов — первая звезда матча «Сент-Луис» — «Миннесота»

Завершился третий матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 5:1.
Российский нападающий Кирилл Капризов признан первой звездой матча. На его счету гол и голевая передача. Вторым стал Марк-Андре Флёри, который сделал 29 сейвов. Третье место за Йоэлем Эрикссоном Эком. Он заработал 2 (1+1) очка.
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Джордан Гринвей, Матс Цуккарелло, Йоэль Эрикссон Эк, Юнас Бродин, а также Кирилл Капризов, на счету которого в этом матче также была голевая передача.
У хозяев единственный гол на свой счёт записал Райан О'Райлли.
Таким образом, «Миннесота» повела в серии 2-1.
- 7 мая 2022
-
09:23
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:31
-
08:31
-
08:25
-
08:04
-
07:43
-
07:21
-
07:01
-
06:23
-
05:20
-
05:19
-
04:55
-
04:27
-
04:01
- 6 мая 2022
-
23:58
-
23:29
-
23:13
-
23:05
-
22:42
-
22:22
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:46
-
21:35
-
21:22
-
21:15
-
21:05
-
20:48
-
20:23
-
20:00
-
19:40