НХЛ сообщила о датах объявления имён номинантов на индивидуальные награды по итогам сезона

Национальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила, что начнёт объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 9 мая. Для каждой награды будут названы имена трёх игроков.



Обладатели призов будут объявлены во время финалов конференций и финала Кубка Стэнли. Точные даты, формат и время будут названы позже.



Расписание, которое может быть изменено позже, выглядит так:



9 мая, понедельник – «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику).



10 мая, вторник – «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю).



11 мая, среда – «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку).



12 мая, четверг – «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку для своей команды).



13 мая, пятница – «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата).



16 мая, понедельник – «Билл Мастертон Трофи» (приз за верность хоккею).



17 мая, вторник – «Фрэнк Селки Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана).



18 мая, среда – «Леди Бинг Трофи» (приз за джентльменское поведение на льду).



19 мая, четверг – «Джек Адамс Эворд» (приз лучшему тренеру).



20 мая, пятница – «Кинг Клэнси Трофи» (приз игроку, являющемуся примером для партнёров на льду и вне его и принимающему активное участие в общественной жизни).



Голосование за звание лучшего генерального менеджера года имени Джима Грегори будет проведено после завершения второго раунда плей-офф Кубка Стэнли 2022 года. Также в этом сезоне будет назван только победитель премии Марка Мессье (за лидерские качества).



Уже известны обладатели трёх наград, вручаемые по статистике:



«Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру) — Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 123 очка);



«Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер) — Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 60 голов);



«Дженнингс Трофи» (награда голкиперам самой мало пропускающей команды в регулярном чемпионате) — Фредерик Андерсен и Антти Раанта («Каролина Харрикейнз»).