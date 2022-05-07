«Трактор» заключил новое соглашение с защитником Исаевым

Челябинский «Трактор» в телеграм-канале сообщил о подписании нового контракта с защитником Игорем Исаевым.

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Отмечается, что двустороннее соглашение с 26-летним защитником действует до конца сезона-2022/2023.

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Исаев – воспитанник системы клуба. За главную команду Исаев выступает уже на протяжении пяти сезонов. Вместе с чёрно-белыми он становился бронзовым призёром чемпионата КХЛ сезона-2017/2018 и 2021/2022. За «Трактор» защитник провёл 189 матчей, набрал 33 (6+27) очка. В прошедшем сезоне на его счету 20 матчей, в которых он набрал 7 (1+6) очков.



«Подписание контракта с Игорем Исаевым — ещё один шаг к укреплению обороны и созданию баланса в защитной линии. Игорь с «Трактором» в КХЛ уже пять лет, он много раз доказывал свою состоятельность как игрока КХЛ, поэтому решение продолжить сотрудничество выглядело оптимальным вариантом», — заявил гендиректор «Трактора» Иван Савин.