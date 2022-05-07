«Трактор» заключил новое соглашение с защитником Исаевым

Челябинский «Трактор» в телеграм-канале сообщил о подписании нового контракта с защитником Игорем Исаевым.
⠀
Отмечается, что двустороннее соглашение с 26-летним защитником действует до конца сезона-2022/2023.
⠀
Исаев – воспитанник системы клуба. За главную команду Исаев выступает уже на протяжении пяти сезонов. Вместе с чёрно-белыми он становился бронзовым призёром чемпионата КХЛ сезона-2017/2018 и 2021/2022. За «Трактор» защитник провёл 189 матчей, набрал 33 (6+27) очка. В прошедшем сезоне на его счету 20 матчей, в которых он набрал 7 (1+6) очков.
«Подписание контракта с Игорем Исаевым — ещё один шаг к укреплению обороны и созданию баланса в защитной линии. Игорь с «Трактором» в КХЛ уже пять лет, он много раз доказывал свою состоятельность как игрока КХЛ, поэтому решение продолжить сотрудничество выглядело оптимальным вариантом», — заявил гендиректор «Трактора» Иван Савин.
- 7 мая 2022
-
09:23
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:31
-
08:31
-
08:25
-
08:04
-
07:43
-
07:21
-
07:01
-
06:23
-
05:20
-
05:19
-
04:55
-
04:27
-
04:01
- 6 мая 2022
-
23:58
-
23:29
-
23:13
-
23:05
-
22:42
-
22:22
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:46
-
21:35
-
21:22
-
21:15
-
21:05
-
20:48
-
20:23
-
20:00
-
19:40