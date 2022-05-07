Бриндамор: Кочетков был в порядке. Его нельзя винить ни в одном из голов «Бостона»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил игру российского голкипера клуба Петра Кочеткова в матче плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Бостон Брюинз» (2:4), а также прокомментировал выступление всей команды.



«Кочетков был в порядке. Его нельзя винить ни в одном из голов. Это были либо хорошие удары из неплохих точек, либо подправления в исполнении классных игроков.



Лидеры команды должны выступать лучше. Всё просто. Мы знаем, в чём проблема. У нас был хороший первый период. Затем не получилась игра в большинстве, и «Бостон» получил от этого заряд. Если слишком много смотреть на их лучших игроков, то они непременно огорчат вас. Вот что произошло», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.