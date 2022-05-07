Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Сегодня, 7 мая, состоялся пятый игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно по два матча в Восточной и Западной конференциях.
«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:2
«Мишки» сумели одержать первую победу в серии, оказавшись сильнее на домашнем льду. Российский голкипер гостей Пётр Кочетков отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5
Действующий обладатель Кубка Стэнли уступил во второй раз в серии. Российский форвард канадцев Илья Михеев оформил дубль, отправив шайбы в пустые ворота, Илья Любушкин записал на свой счёт голевой пас. Также результативную передачу отдал защитник «Тампы» Михаил Сергачёв.
«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» — 1:5
«Дикари» одержали вторую победу в серии, крупно обыграв в гостях «блюзменов». Кирилл Капризов записал на свой счёт 2 (1+1) результативных очка.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:8
«Эдмонтон» во втором матче подряд разгромил «королей». Эвандер Кейн оформил хет-трик, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс отличились дублем.
Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года
- 7 мая 2022
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- 6 мая 2022
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