Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Сегодня, 7 мая, состоялся пятый игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно по два матча в Восточной и Западной конференциях.



«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:2



«Мишки» сумели одержать первую победу в серии, оказавшись сильнее на домашнем льду. Российский голкипер гостей Пётр Кочетков отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5



Действующий обладатель Кубка Стэнли уступил во второй раз в серии. Российский форвард канадцев Илья Михеев оформил дубль, отправив шайбы в пустые ворота, Илья Любушкин записал на свой счёт голевой пас. Также результативную передачу отдал защитник «Тампы» Михаил Сергачёв.

«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» — 1:5



«Дикари» одержали вторую победу в серии, крупно обыграв в гостях «блюзменов». Кирилл Капризов записал на свой счёт 2 (1+1) результативных очка.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:8



«Эдмонтон» во втором матче подряд разгромил «королей». Эвандер Кейн оформил хет-трик, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс отличились дублем.

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года