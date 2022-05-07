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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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Сегодня, 7 мая, состоялся пятый игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно по два матча в Восточной и Западной конференциях.

«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:2

«Мишки» сумели одержать первую победу в серии, оказавшись сильнее на домашнем льду. Российский голкипер гостей Пётр Кочетков отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Трочек (Смит) – 09:17 (5x5)   1:1 Койл (Дебраск) – 17:16 (4x5)   2:1 Маршан (Бержерон) – 25:41 (5x5)   3:1 Пастрняк (Маршан, Койл) – 34:53 (5x4)   4:1 Холл (Пастрняк, Маршан) – 44:08 (5x4)   4:2 Славин – 51:30 (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5

Действующий обладатель Кубка Стэнли уступил во второй раз в серии. Российский форвард канадцев Илья Михеев оформил дубль, отправив шайбы в пустые ворота, Илья Любушкин записал на свой счёт голевой пас. Также результативную передачу отдал защитник «Тампы» Михаил Сергачёв.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Райлли (Бантинг, Марнер) – 04:54 (5x4)   0:2 Блэквелл (Любушкин, Энгвалль) – 09:44 (5x5)   0:3 Кемпф – 25:52 (5x5)   1:3 Колтон (Сергачёв, Палат) – 31:03 (5x4)   2:3 Палат (Киллорн, Макдона) – 45:43 (5x5)   2:4 Михеев (Энгвалль) – 58:20 (en)   2:5 Михеев (Энгвалль) – 59:55 (en)

«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» — 1:5

«Дикари» одержали вторую победу в серии, крупно обыграв в гостях «блюзменов». Кирилл Капризов записал на свой счёт 2 (1+1) результативных очка.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Гринвей (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 00:39 (5x5)   0:2 Капризов (Хартман) – 02:18 (5x5)   0:3 Цуккарелло (Капризов, Сперджен) – 27:44 (5x5)   0:4 Эрикссон Эк (Фолиньо) – 40:22 (5x5)   1:4 О'Райлли (Парэйко) – 42:17 (5x4)   1:5 Бродин (Хартман) – 52:31 (en)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:8

«Эдмонтон» во втором матче подряд разгромил «королей». Эвандер Кейн оформил хет-трик, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс отличились дублем.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 03:52 (4x4)   0:2 Хайман (Макдэвид, Бэрри) – 06:07 (5x4)   0:3 Кейн (Сеси) – 26:27 (5x5)   0:4 Хайман (Драйзайтль) – 27:42 (5x5)   0:5 Кейн (Сеси, Пульюярви) – 29:51 (5x5)   1:5 Копитар – 30:07 (5x5)   2:5 Дано (Кемпе, Копитар) – 37:29 (5x4)   2:6 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Бушар) – 54:19 (5x5)   2:7 Ньюджент-Хопкинс (Арчибальд, Райан) – 55:40 (5x5)   2:8 Кейн (Ньюджент-Хопкинс, Сеси) – 59:40 (5x5)

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года

Сетка плей-офф НХЛ 2022 года
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