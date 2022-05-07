«Мы можем сидеть и нахваливать себя, но счёт в серии — 1-2». Купер — о 2:5 с «Торонто»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:5, 1-2).
«Мы оказывали давление на «Торонто», но в итоге проигрываем в серии 1-2. Мы можем сидеть здесь весь вечер, нахваливать себя и рассказывать про хорошую работу в конце, но счёт — 1-2.
Отставать в счёте – не лучшая ситуация, время от времени это происходит, «Торонто» заставил нас столкнуться с этим. Но преследовать соперника трудно, если ты всё время находишься на скамейке штрафников. В третьем периоде у нас не было удалений, и мы провели хороший отрезок», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Следующий матч между командами состоится в Тампе в понедельник, 9 мая. Начало — в 2:00 мск.
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