Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы можем сидеть и нахваливать себя, но счёт в серии — 1-2». Купер — о 2:5 с «Торонто»

«Мы можем сидеть и нахваливать себя, но счёт в серии — 1-2». Купер — о 2:5 с «Торонто»
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:5, 1-2).

«Мы оказывали давление на «Торонто», но в итоге проигрываем в серии 1-2. Мы можем сидеть здесь весь вечер, нахваливать себя и рассказывать про хорошую работу в конце, но счёт — 1-2.

Отставать в счёте – не лучшая ситуация, время от времени это происходит, «Торонто» заставил нас столкнуться с этим. Но преследовать соперника трудно, если ты всё время находишься на скамейке штрафников. В третьем периоде у нас не было удалений, и мы провели хороший отрезок», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Следующий матч между командами состоится в Тампе в понедельник, 9 мая. Начало — в 2:00 мск.

Исторический дубль Михеева! Россиянин прибил чемпиона НХЛ необычными голами в концовке Исторический дубль Михеева! Россиянин прибил чемпиона НХЛ необычными голами в концовке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022