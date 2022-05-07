И. Воробьёв: в финале «Металлург» собрал только опыт, а не Кубок. Шесть минут не хватило

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги финальной серии Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА (3-4).
«Расскажу одну ситуацию из лета 2013 года. Шёл разговор с президентом клуба о комплектации команды. Последний вопрос на повестке дня — подписывать Даниса Зарипова или нет. Президент спросил моё мнение, я ответил, что есть категория людей, которые уже выигрывали, знают и умеют это делать. Таких людей у нас на тот момент было немного, а Данис мог научить ребят и помочь нам победить. С этими словами мы подписали Даниса и пару Кубков выиграли.
ЦСКА был лучше как раз именно в таких игроках, которые прошли Олимпийские игры, чемпионаты мира, Кубки, финалы. Они были более закалёнными, не сделали ошибку в последний момент, реализовали свой шанс. К сожалению, мы в финале собрали только опыт, а не Кубок. Были близки к этому, как никогда, шесть минут нам не хватило. Армейцы были намного опытнее в ключевых ситуациях. Как говорит мой старый друг Майк Кинэн, есть три стадии чемпионата – регулярка, плей-офф и финал. Финал нам не удался из-за нашей неопытности. После четырёх с половиной игр у нас пропала лазерная фокусировка.
Не думаю, что 4:0 нас расслабили, но в четвёртом матче мы уже все жилы вытянули из себя, сложно было добавить что-то сверху. Дальше ЦСКА оказался сильнее в ментальной опытности.
Для ребят это большой опыт. Знаете, после финала ко мне подходили ребята, их жёны, благодарили за сезон и серебро. Говорили: «Мы дальше первого круга никогда не проходили». Но когда титул был так близко, первый круг уже не считается. Очень обидно, что так получилось.
Чувствовал разницу в опыте, между матчами я проводил собрания, рассказывал разные истории про великих игроков и команды, приводил примеры. Но всё равно прицел немного сдвинулся. Я это видел, пытался с этим бороться. Но ЦСКА прибавил, а мы не смогли выйти на этот новый уровень. Ребята отдали абсолютно всё, но где-то не хватило ментальной жёсткости, которая приходит только с опытом больших игр», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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