И. Воробьёв: кто только не втаптывал «Магнитку» в грязь за комплектацию, а как получилось?

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о комплектовании команды накануне сезона-2021/2022 КХЛ, а также о составе клуба на следующий чемпионат.



«Огромную работу проделал Сергей Гомоляко и скаутская служба. Сейчас очень больно за проигрыш в финале, но, если бы перед началом сезона кто-то сказал, что мы будем в финале и проиграем только в седьмом матче, думаю, все бы радовались. Кто только нас не втаптывал в грязь в начале сезона за нашу комплектацию! А видите, как получилось в итоге?



Яковлева не понадобилось уговаривать остаться, он – наш капитан, уважаемый человек и игрок в Магнитогорске, лицо команды. Егор молодец. Я с ним работал ещё в Ярославле после трагедии. Он уже тогда был интересным защитником, но молодым. Надо было расти, добавлять в зрелости, солидности. Задатки в нём тогда уже были, но он ещё был зелёным. Надо было набить шишек. Сейчас у него за плечами победы на Олимпиаде, чемпионате мира, в Кубке Гагарина. Тогда он был юным талантливым парнем, а сейчас он является опорой, главным клубообразующим игроком.



Мы хотим оставить большую часть команды, идут переговоры. У Лайпсика и Карри есть контракты, надеемся, что всё будет нормально и они приедут. В этом году у нас сложился тёплый дружеский коллектив, не думаю, что ребята сейчас сразу побегут в другие клубы. Хультстрём и Олкинуора ушли, дальше будем смотреть», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.