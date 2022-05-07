И. Воробьёв: кто только не втаптывал «Магнитку» в грязь за комплектацию, а как получилось?

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о комплектовании команды накануне сезона-2021/2022 КХЛ, а также о составе клуба на следующий чемпионат.
«Огромную работу проделал Сергей Гомоляко и скаутская служба. Сейчас очень больно за проигрыш в финале, но, если бы перед началом сезона кто-то сказал, что мы будем в финале и проиграем только в седьмом матче, думаю, все бы радовались. Кто только нас не втаптывал в грязь в начале сезона за нашу комплектацию! А видите, как получилось в итоге?
Яковлева не понадобилось уговаривать остаться, он – наш капитан, уважаемый человек и игрок в Магнитогорске, лицо команды. Егор молодец. Я с ним работал ещё в Ярославле после трагедии. Он уже тогда был интересным защитником, но молодым. Надо было расти, добавлять в зрелости, солидности. Задатки в нём тогда уже были, но он ещё был зелёным. Надо было набить шишек. Сейчас у него за плечами победы на Олимпиаде, чемпионате мира, в Кубке Гагарина. Тогда он был юным талантливым парнем, а сейчас он является опорой, главным клубообразующим игроком.
Мы хотим оставить большую часть команды, идут переговоры. У Лайпсика и Карри есть контракты, надеемся, что всё будет нормально и они приедут. В этом году у нас сложился тёплый дружеский коллектив, не думаю, что ребята сейчас сразу побегут в другие клубы. Хультстрём и Олкинуора ушли, дальше будем смотреть», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
- 7 мая 2022
-
13:45
-
13:26
-
13:12
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:13
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:51
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:36
-
09:23
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:31
-
08:31
-
08:25
-
08:04
-
07:43
-
07:21
-
07:01
-
06:23
-
05:20
-
05:19
-
04:55
-
04:27
-
04:01
- 6 мая 2022
-
23:58