И. Воробьёв: в последних сериях Кошечкин даже не ходил на тренировки, экономил силы

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал выступление в прошедшем сезоне голкипера Василия Кошечкина.
«У Васи очень хорошая, правильная история. Мы его отправляли на лечение, он два месяца не играл. В феврале провёл два товарищеских матча, но всё равно не чувствовал себя на 100%, поэтому плей-офф начал Юхо. Потом из-за обстоятельств вышел Вася – он просто молодец. В последней серии или двух он даже на раскатки и тренировки перестал ходить, экономил силы. Очень хорошо отыграл плей-офф.
Есть мнение, что если бы не отъезд Юхи, то мы могли бы не зайти так далеко в плей-офф? Насколько я помню, Вася уже играл, когда Юхо уехал. Мнения – это на шоу к Малахову. Никто не знает, хуже было бы или лучше. Одно точно — Вася отыграл здоровски.
Перед началом плей-офф Вася сказал, что ещё не готов физически, поэтому мы начали с Юхой в воротах. Хотя он тоже был сложным — заболел ковидом на Олимпиаде, сыграл там только один матч, долго не имел игровой практики. Но у него не было физических недомоганий или недотренированности. Потом уже сказали Васе: «Давай. Доберёшь свой фитнес уже через игры», а скоро уже и выхода другого не было, потому что Юхо уехал».
- 7 мая 2022
-
13:45
-
13:26
-
13:12
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:13
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:51
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:36
-
09:23
-
09:13
-
09:00
-
08:40
-
08:31
-
08:31
-
08:25
-
08:04
-
07:43
-
07:21
-
07:01
-
06:23
-
05:20
-
05:19
-
04:55
-
04:27
-
04:01
- 6 мая 2022
-
23:58