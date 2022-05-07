И. Воробьёв: в последних сериях Кошечкин даже не ходил на тренировки, экономил силы

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал выступление в прошедшем сезоне голкипера Василия Кошечкина.



«У Васи очень хорошая, правильная история. Мы его отправляли на лечение, он два месяца не играл. В феврале провёл два товарищеских матча, но всё равно не чувствовал себя на 100%, поэтому плей-офф начал Юхо. Потом из-за обстоятельств вышел Вася – он просто молодец. В последней серии или двух он даже на раскатки и тренировки перестал ходить, экономил силы. Очень хорошо отыграл плей-офф.



Есть мнение, что если бы не отъезд Юхи, то мы могли бы не зайти так далеко в плей-офф? Насколько я помню, Вася уже играл, когда Юхо уехал. Мнения – это на шоу к Малахову. Никто не знает, хуже было бы или лучше. Одно точно — Вася отыграл здоровски.



Перед началом плей-офф Вася сказал, что ещё не готов физически, поэтому мы начали с Юхой в воротах. Хотя он тоже был сложным — заболел ковидом на Олимпиаде, сыграл там только один матч, долго не имел игровой практики. Но у него не было физических недомоганий или недотренированности. Потом уже сказали Васе: «Давай. Доберёшь свой фитнес уже через игры», а скоро уже и выхода другого не было, потому что Юхо уехал».