Макдэвид: сейчас имеют значение только победы. «Эдмонтон» просто ищет способы выигрывать

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал победу над «Лос-Анджелес Кингз» (8:2) в третьей встрече серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022.



«Мы просто ищем способы выигрывать матчи. Это всё, что имеет значение в это время года. Неважно, как это выглядит и происходит.



Очень важно, когда у тебя появляется возможность одержать победу в гостях. Я думаю, что у «Лос-Анджелеса» был отличный первый период. Мы не заслужили преимущества в две шайбы, но смогли удержать его.



Кейн? Он всегда ищет способ забросить шайбу в сетку ворот. Он усердно работает в прессинге, и, кажется, всегда оказывается в нужном месте в нужное время», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.