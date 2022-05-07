«Трактор» намекнул на переход Бурдасова картинкой со знатоком из «Что? Где? Когда?»

Челябинский «Трактор» в телеграм-канале намекнул на подписание контракта с нападающим Антоном Бурдасовым.



Клуб выложил картинку, на которой изображён ребус с известным знатоком клуба «Что? Где? Когда?» Борисом Бурдой и символом клуба – совой. «Кто? Где? Когда?» — говорится в сообщении.

Также челябинцы опубликовали картинку с журналом Burda. «Свитеры, модные в новом сезоне. Хитрости работы крюком», — подписана фотография.

Напомним, 30-летний форвард стал неограниченно свободным агентом после истечения срока действия контракта со СКА. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Бурдасов принял участие в 41 матче, набрав 42 (23+19) очка. В плей-офф нападающий провёл 16 встреч, забросил три шайбы и отдал семь передач.