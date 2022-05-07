Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» намекнул на переход Бурдасова картинкой со знатоком из «Что? Где? Когда?»

«Трактор» намекнул на переход Бурдасова картинкой со знатоком из «Что? Где? Когда?»
Комментарии

Челябинский «Трактор» в телеграм-канале намекнул на подписание контракта с нападающим Антоном Бурдасовым.

Клуб выложил картинку, на которой изображён ребус с известным знатоком клуба «Что? Где? Когда?» Борисом Бурдой и символом клуба – совой. «Кто? Где? Когда?» — говорится в сообщении.

Также челябинцы опубликовали картинку с журналом Burda. «Свитеры, модные в новом сезоне. Хитрости работы крюком», — подписана фотография.

Напомним, 30-летний форвард стал неограниченно свободным агентом после истечения срока действия контракта со СКА. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Бурдасов принял участие в 41 матче, набрав 42 (23+19) очка. В плей-офф нападающий провёл 16 встреч, забросил три шайбы и отдал семь передач.

Новость по теме
Известный агент рассказал о будущем Антона Бурдасова, Дамира Жафярова и Сергея Шумакова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022