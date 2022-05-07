Гендиректор «Трактора» прокомментировал подписание контракта с Бурдасовым

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание контракта с форвардом Антоном Бурдасовым.
«Не секрет, что Антон Бурдасов был одним из самых ценных хоккеистов на рынке в это межсезонье, и мы рады, что «Трактору» удалось выиграть эту борьбу. Его возвращение — знаковый момент для клуба, и мы связываем с Антоном большие надежды. Бурдасов будет одним из лидеров нашего коллектива и способен добавить команде ресурса для выполнения максимальных задач.
В последние годы он был капитаном СКА, где за два сезона забросил более 50 шайб — это факты, говорящие о нём лучше всяких слов. При этом у Антона ещё есть потенциал, который позволит ему играть ещё сильнее, он точно поможет «Трактору» как в большинстве, так и в роли ведущей атакующей опции в топ-6 нападения», — цитирует Савина пресс-служба клуба.
- 7 мая 2022
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