Гендиректор «Трактора» прокомментировал подписание контракта с Бурдасовым

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал подписание контракта с форвардом Антоном Бурдасовым.



«Не секрет, что Антон Бурдасов был одним из самых ценных хоккеистов на рынке в это межсезонье, и мы рады, что «Трактору» удалось выиграть эту борьбу. Его возвращение — знаковый момент для клуба, и мы связываем с Антоном большие надежды. Бурдасов будет одним из лидеров нашего коллектива и способен добавить команде ресурса для выполнения максимальных задач.



В последние годы он был капитаном СКА, где за два сезона забросил более 50 шайб — это факты, говорящие о нём лучше всяких слов. При этом у Антона ещё есть потенциал, который позволит ему играть ещё сильнее, он точно поможет «Трактору» как в большинстве, так и в роли ведущей атакующей опции в топ-6 нападения», — цитирует Савина пресс-служба клуба.

Новость по теме «Трактор» объявил о возвращении форварда Антона Бурдасова