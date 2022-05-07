Владельцами «Оттавы» после смерти Мельника стали его 21-летняя и 19-летняя дочери

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о будущем «Оттавы Сенаторз» после смерти её владельца Юджина Мельника в конце марта, сообщает Sportsnet.
Он сообщил, что вопрос о продаже «сенаторов» новому владельцу на данный момент не стоит, так как клуб не испытывает финансовых проблем. Право владения клубом перешло по наследству к дочерям Мельника — 21-летней Анне и 19-летней Оливии.
Напомним, 28 марта скончался владелец канадского клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Юджин Мельник. На момент смерти ему было 62 года. В мае 2021 года сообщалось, что канадский бизнесмен нуждается в пересадке печени.
Мельник приобрёл «Оттаву» в 2003 году, когда команде грозило банкротство. В 2007 году команда дошла до финала Кубка Стэнли, где в серии до четырёх побед уступила «Анахайму» со счётом 1-4.
- 7 мая 2022
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