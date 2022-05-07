Данск: не планирую возвращаться в Россию. Чувствовал, что влип с контрактом со «Спартаком»

Шведский вратарь «Спартака» Оскар Данск поделился мыслями об игре в КХЛ и о ситуации в России и на Украине.

«У каждого своя ситуация, я могу говорить только за себя. У меня была сложная ситуация с контрактом как в финансовом, так и в правовом плане. Я знал, что не могу выбраться оттуда, в тот момент я влип с этим контрактом и ничего не мог поделать.

В контракте есть пункты, по которым я должен был вернуть деньги. Я чувствовал, что в любом случае попал, потому что у меня ещё год по контракту. Если бы меня обязали выплатить деньги, а я не смог бы это сделать, я бы застрял.

Я не планирую возвращаться в Россию. Мой агент сейчас решает этот вопрос, он должен его решить», — приводит слова Данска Expressen.