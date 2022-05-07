«Ты не можешь просто закрыть его». Тренер «Флориды» высказался об игре против Овечкина

Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал игру против российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ходе серии первого раунда плей-офф НХЛ (1-1).



«Ты не можешь совсем закрыть его, ты просто пытаешься его сдержать», — приводит слова Брюнетта журналист Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».

Напомним, после двух матчей в серии ничья — 1-1. Первая встреча завершилась победой «Вашингтона» — 4:2. В том матче Овечкин отметился результативной передачей на Евгения Кузнецова. Во втором матче успех праздновали хоккеисты «Флориды» — они крупно обыграли «столичных» со счётом 5:1. Овечкин отдал голевую передачу на единственный гол «Вашингтона» — на Никласа Бекстрёма.

На счету Овечкина 137 (71+66) результативных действий в 143 встречах за карьеру в Кубке Стэнли.